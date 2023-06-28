В Одесской области вводят запрет на промышленный лов рыбы: где именно и с тех пор

Человек ловит рыбу. Фото: pixabay

С 29 июня по 7 июля будет установлен запрет на промысловый лов рыбы в реке Дунай. Это решение принято в связи со скатом молодежи осетровых видов.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Установление запрета основано на письмах, поступивших от Дунайского биосферного заповедника и ГП "ОдЦ ЮжНИРО". В письмах отмечается выявление прилова молодежи русского осетра и белуги во время научной ловли.

"Выловлены особи чрезвычайно редкого сейчас русского осетра и по его размеру четко видно, что он скатывался после природного нереста, который уже не наблюдался 5 лет. Как свидетельствует наш многолетний опыт, основная волна ската проходит около 10 дней", — отметил директор Дунайского биосферного заповедника Александр Волошкевич.

Следует напомнить, что рыбы из семейства осетровых, такие как белуга, севрюга и осетр русский, занесены в Красную книгу Украины как исчезающие виды. Согласно Международной конвенции CITES, их следует защищать.

Напомним, инспекторы на берегу Черного моря обнаружили мужчину, ловившего рыбу и креветок запрещенными орудиями. Такими действиями он наносил ущерб почти на 180 тыс. грн.

Отметим, что недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.