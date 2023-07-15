Отлов раков в Дунае снова позволят

Дунайский рак. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

С понедельника в Одесской области снимается запрет на отлов раков в Дунае и придунайских озерах. Это решение принято в связи с окончанием нереста.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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"Согласно правилам любительского и спортивного рыболовства, одному лицу в сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования", — говорится в сообщении.

Чем можно ловить

Ручной сборкой,

раколовкой-"хваткой" с диаметром не более 70 см и ячейкой не более 22 мм,

леской с приманкой и рогаткой,

"расщепом" — не более пяти снастей на ловца.

Также сохраняется запрет в темное время суток с использованием подсветки.

"За незаконное добывание раков предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", — добавляет рыбоохранный патруль.

Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.