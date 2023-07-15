Отлов раков в Дунае снова позволят

В Одесской области разрешат отлов раков: где именно
С понедельника в Одесской области снимается запрет на отлов раков в Дунае и придунайских озерах. Это решение принято в связи с окончанием нереста.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.
"Согласно правилам любительского и спортивного рыболовства, одному лицу в сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования", — говорится в сообщении.
Чем можно ловить
- Ручной сборкой,
- раколовкой-"хваткой" с диаметром не более 70 см и ячейкой не более 22 мм,
- леской с приманкой и рогаткой,
- "расщепом" — не более пяти снастей на ловца.
Также сохраняется запрет в темное время суток с использованием подсветки.
"За незаконное добывание раков предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", — добавляет рыбоохранный патруль.
Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.