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На Одещині дозволять вилов раків: де саме

9 жовтня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині дозволять вилов раків
Річковий рак. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З 10 жовтня в Одеській області дозволяється промисловий та любительський вилов раків. Заборона знімається на усі виду вилову, окрім будь-яких пасток. 

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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У відомстві зазначають, що за добу одній особі дозволено виловити до 30 раків. 

Де можна займатися виловом

  • на Дністровському лимані;
  • на річці Дністер;
  • на рукавах річки Турунчук;
  • на Кучурганському водосховищі. 

"Забороняється вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам у внутрішніх водоймах — 10 см", — йдеться у повідомленні. 

У рибоохоронному патрулі наголошують, що за незаконний вилов раків передбачена кримінальна відповідальність з відшкодуванням збитків. За одного незаконно виловленого рака компенсація — 3 332 грн.

Заборона вилову раків

Раки мають найбільшу кількість заборон на їх вилов серед усіх водних мешканців українських водойм.

Перша з них встановлюється з кінця осені на період спарювання та виношування ікри, друга — на час весняно-літнього нересту. Один-два рази на рік відбувається линяння раків та проходить період формування і зміцнення нового панцира, що може тривати до півтора місяця.

Починаючи із серпня, у найбільш вразливий період другої линяння раків, набирає чинності третя заборона.

Нагадаємо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

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