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В Одесской области разрешат отлов раков: где именно

9 октября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разрешат отлов раков
Речной рак. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С 10 октября в Одесской области разрешается промышленный и любительский отлов раков. Запрет снимается на все виды отлова, кроме любых ловушек.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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В ведомстве отмечают, что в сутки одному лицу разрешено выловить до 30 раков.

Где можно заниматься отловом

  • на Днестровском лимане;
  • на реке Днестр;
  • на рукавах реки Турунчук;
  • на Кучурганском водохранилище.

"Запрещается отлов раков в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.
Минимальный размер рака, который разрешено ловить рыбакам во внутренних водоемах — 10 см", — говорится в сообщении.

В рыбоохранном патруле подчеркивают, что за незаконный отлов раков предусмотрена уголовная ответственность с возмещением ущерба. За один незаконно выловленный рак компенсация — 3 332 грн.

Запрет отлова раков

Раки имеют наибольшее количество запретов на их отлов среди всех водных жителей украинских водоемов.

Первая из них устанавливается с конца осени на период спаривания и вынашивания икры, вторая — на время весенне-летнего нереста. Один-два раза в год происходит линька раков и проходит период формирования и укрепления нового панциря, который может длиться до полутора месяцев.

Начиная с августа, в наиболее уязвимый период второй линьки раков, вступает в силу третий запрет.

Напомним, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.

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