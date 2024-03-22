На Одещині гасити пожежу допомагав робот

Робот Magirus Wolf R1. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російської атаки на Одеську область сталася пожежа в регіоні. Рятувальникам у гасінні допомагав спеціальний робот.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Усунення пожежі

В області через влучання під час масованої атаки окупантів 22 березня сталася пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце події, аби ліквідувати наслідки. На одному з обʼєктів застосовувався тактичний робот Magirus Wolf R1 для дистанційного гасіння пожеж.

Чим відомий робот-надзвичайник

Magirus Wolf R1 — це тактичний робот реагування, який дозволяє рятівникам залишатися за межами небезпечної зони. Він зводить до мінімуму взаємодію з людьми, тому робот можна використовувати в усіх видах пожежогасіння, розвідки та безпеки. Таким чином буде забезпечуватися максимальний захист працівників екстрених служб.

Нагадаємо, що вночі проти 22 березня Росія здійснила чергову масовану атаку. Внаслідок обстрілів в Одесі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, тисячі жителів регіону залишились без світла.

Також ми писали, що українські воїни показали, як збивали ворожі дрони під час атаки на Одещину 22 березня. Загалом Одеській області за минулу ніч було збито 15 БпЛА типу "Shahed-131/136" силами протиповітряної оборони.