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В Одесской области тушить пожар помогал робот

22 марта 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области тушить пожар помогал робот
Робот Magirus Wolf R1. Фото: ГСЧС Одесщины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате российской атаки на Одесскую область произошел пожар в регионе. Спасателям в тушении помогал специальный робот.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Устранение пожара

В области из-за попадания во время массированной атаки окупантов 22 марта произошел пожар. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия. На одном из объектов применялся тактический робот Magirus Wolf R1 для дистанционного тушения пожаров.

Чем известен робот-чрезвычайник

Magirus Wolf R1 – это тактический робот реагирования, позволяющий спасателям оставаться за пределами опасной зоны. Он сводит к минимуму взаимодействие с людьми, поэтому робот можно использовать во всех видах пожаротушения, разведки и безопасности. Таким образом, будет обеспечиваться максимальная защита работников экстренных служб.

Напомним, что ночью против 22 марта Россия совершила очередную массированную атаку. В результате обстрелов в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры, тысячи жителей региона остались без света.

Также мы писали, что украинские воины показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки на Одесчину 22 марта. Всего в Одесской области за минувшую ночь было сбито 15 БпЛА типа "Shahed-131/136" силами противовоздушной обороны.

Одесса
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