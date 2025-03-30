Пожежа в Кілії — постраждала жінка, подробиці інциденту

У пожежі згорів будинок. Фото ілюстративне: ДСНС

Сьогодні на Одещині сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив дах будівлі. Рятувальники швидко ліквідували займання, проте постраждала власниця будинку.

Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа у Кілії

За їхніми даними, пожежа сталася у місті Кілія на вулиці Українська. Там вранці загорівся дах приватного будинку. Рятувальники прибули на місце оперативно й ліквідували займання, яке поширилося на 10 квадратних метрів.

Пожежні гасять дах житлового будинку. Фото: ДСНС

Під час пожежі постраждала господарка будинку

Унаслідок пожежі постраждала 60-річна господарка будинку. Її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються.

Постраждала жінка в кареті швидкої допомоги. Фото: ДСНС

На гасіння вогню було залучено 9 рятувальників і 2 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів та ледь не перекинувся на сусідні помешканням. Також ми показували, який вигляд має курортне селище Затока після російських обстрілів.