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На Одещині горів житловий будинок — постраждала господарка (фото)

30 березня 2025 15:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа в Кілії — постраждала жінка, подробиці інциденту
У пожежі згорів будинок. Фото ілюстративне: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні на Одещині сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив дах будівлі. Рятувальники швидко ліквідували займання, проте постраждала власниця будинку.

Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники заливають вогонь водою. Фото: ДСНС

Пожежа у Кілії

За їхніми даними, пожежа сталася у місті Кілія на вулиці Українська. Там вранці загорівся дах приватного будинку. Рятувальники прибули на місце оперативно й ліквідували займання, яке поширилося на 10 квадратних метрів.

На Одещині горів житловий будинок — постраждала господарка (фото) - фото 2
Пожежні гасять дах житлового будинку. Фото: ДСНС

Під час пожежі постраждала господарка будинку

Унаслідок пожежі постраждала 60-річна господарка будинку. Її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються.

На Одещині горів житловий будинок — постраждала господарка (фото) - фото 3
Постраждала жінка в кареті швидкої допомоги. Фото: ДСНС

На гасіння вогню було залучено 9 рятувальників і 2 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів та ледь не перекинувся на сусідні помешканням. Також ми показували, який вигляд має курортне селище Затока після російських обстрілів.

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