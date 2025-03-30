Пожежа в Кілії — постраждала жінка, подробиці інциденту

На Одещині горів житловий будинок — постраждала господарка (фото)
Сьогодні на Одещині сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив дах будівлі. Рятувальники швидко ліквідували займання, проте постраждала власниця будинку.
Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа у Кілії
За їхніми даними, пожежа сталася у місті Кілія на вулиці Українська. Там вранці загорівся дах приватного будинку. Рятувальники прибули на місце оперативно й ліквідували займання, яке поширилося на 10 квадратних метрів.
Під час пожежі постраждала господарка будинку
Унаслідок пожежі постраждала 60-річна господарка будинку. Її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються.
На гасіння вогню було залучено 9 рятувальників і 2 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів та ледь не перекинувся на сусідні помешканням. Також ми показували, який вигляд має курортне селище Затока після російських обстрілів.
Читайте Новини.LIVE!