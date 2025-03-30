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На Одесчине горел жилой дом — пострадала хозяйка (фото)

30 марта 2025 15:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пожар в Килии - пострадала женщина, подробности инцидента, подробности инцидента
В пожаре сгорел дом. Фото иллюстративное: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил крышу здания. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, однако пострадала владелица дома.

Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели заливают огонь водой. Фото: ГСЧС

Пожар в Килии

По их данным, пожар произошел в городе Килия на улице Украинская. Там утром загорелась крыша частного дома. Спасатели прибыли на место оперативно и ликвидировали возгорание, которое распространилось на 10 квадратных метров.

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Пожарные тушат крышу жилого дома. Фото: ГСЧС

Во время пожара пострадала хозяйка дома

В результате пожара пострадала 60-летняя хозяйка дома. Ее доставили в больницу каретой скорой помощи. Причины возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

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Пострадавшая женщина в карете скорой помощи. Фото: ГСЧС

На тушение огня было привлечено 9 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Одессе произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 30 квадратных метров и едва не перекинулся на соседние помещения. Также мы показывали, как выглядит курортный поселок Затока после российских обстрелов.

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