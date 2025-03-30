Пожар в Килии - пострадала женщина, подробности инцидента, подробности инцидента

На Одесчине горел жилой дом — пострадала хозяйка (фото)
Сегодня в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил крышу здания. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, однако пострадала владелица дома.
Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Килии
По их данным, пожар произошел в городе Килия на улице Украинская. Там утром загорелась крыша частного дома. Спасатели прибыли на место оперативно и ликвидировали возгорание, которое распространилось на 10 квадратных метров.
Во время пожара пострадала хозяйка дома
В результате пожара пострадала 60-летняя хозяйка дома. Ее доставили в больницу каретой скорой помощи. Причины возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.
На тушение огня было привлечено 9 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в Одессе произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 30 квадратных метров и едва не перекинулся на соседние помещения. Также мы показывали, как выглядит курортный поселок Затока после российских обстрелов.
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