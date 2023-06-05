На Одещині інспектори виявили 75 ятерів з рибою

Вилучені ятери. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Білгород-Дністровському районі виявлено 75 ятерів. Екоінспектори їх вилучили, а рибу та раків випустили до лиману.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Під час проведення природоохоронних заходів в акваторії Дністровського лиману біля села Красна Коса, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області, інспектори виявили заборонені знаряддя лову — 75 річних ятерів.

"Згідно зі статтею 63 Закону України "Про тваринний світ", водні живі біоресурси, а це: 321 екземпляр раків, 47 карасів та 137 бичків, були випущені в природне середовище — до лиману",— йдеться у повідомленні.

За результатами роботи складено акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Зазначимо, на більшості внутрішніх водойм України нерестова заборона на вилов водних біоресурсів закінчується 10 червня. До цього періоду за порушення правил рибальства передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, в Одеській області нещодавно зафіксовано випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно.