В Одесской области инспекторы обнаружили 75 ятеров с рыбой

Изъятые сети. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Белгород-Днестровском районе обнаружено 75 ятеров. Экоинспекторы их изъяли, а рыбу и раков выпустили в лиман.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Во время проведения природоохранных мероприятий в акватории Днестровского лимана возле села Красная Коса, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области, инспекторы обнаружили запрещенные орудия лова — 75 ятеров.

"Согласно статье 63 Закона Украины "О животном мире", водные живые биоресурсы, а это: 321 экземпляр раков, 47 карасей и 137 бычков, были выпущены в природную среду — в лиман", — говорится в сообщении.

По результатам работы составлен акт обнаружения и изъятия имущества, собственник которого не установлен.

Отметим, на большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов заканчивается 10 июня. До этого периода за нарушение правил рыболовства предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, в Одесской области недавно зафиксирован случай заболевания ботулизмом. 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.