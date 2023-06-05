Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области инспекторы обнаружили 75 ятеров с рыбой arrow

В Одесской области инспекторы обнаружили 75 ятеров с рыбой

5 июня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области инспекторы обнаружили 75 ятеров с рыбой
Изъятые сети. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Белгород-Днестровском районе обнаружено 75 ятеров. Экоинспекторы их изъяли, а рыбу и раков выпустили в лиман.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Во время проведения природоохранных мероприятий в акватории Днестровского лимана возле села Красная Коса, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области, инспекторы обнаружили запрещенные орудия лова — 75  ятеров.

"Согласно статье 63 Закона Украины "О животном мире", водные живые биоресурсы, а это: 321 экземпляр раков, 47 карасей и 137 бычков, были выпущены в природную среду — в лиман", — говорится в сообщении.

По результатам работы составлен акт обнаружения и изъятия имущества, собственник которого не установлен.

Отметим, на большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов заканчивается 10 июня. До этого периода за нарушение правил рыболовства предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, в Одесской области недавно зафиксирован случай заболевания ботулизмом. 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас