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Нерестова заборона на водоймах Одещини завершується 10 червня

4 червня 2023 16:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Нерестова заборона на водоймах Одещини завершується 10 червня
Рибалка із вудкою. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України
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Беженар Тетяна
журналіст

На більшості внутрішніх водойм України нерестова заборона на вилов водних біоресурсів закінчується 10 червня. До цього періоду за порушення правил рибальства передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє  Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

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"Червень 2023 року — фініш нерестового періоду і важлива пора сезону зрошення сільськогосподарських угідь. Нагадуємо, що на більшості внутрішніх водойм України нерестова заборона на вилов водних біоресурсів триватиме до 10 червня", — йдеться у повідомленні.

Держрибагентство нагадує, що у 2023 році, у період весняно-літньої нерестової заборони, відповідно до оновлених правил рибальства, збільшено до двох дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ. Також дозволено проводити офіційні спортивні заходи.

Зазначимо, інспектори рибоохоронного патруля вилучили 4 км сіток з водойм Одещини. Рибу випустили назад до водойм.

Нагадаємо, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.

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