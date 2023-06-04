Нерестова заборона на водоймах Одещини завершується 10 червня

Рибалка із вудкою. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

На більшості внутрішніх водойм України нерестова заборона на вилов водних біоресурсів закінчується 10 червня. До цього періоду за порушення правил рибальства передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

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"Червень 2023 року — фініш нерестового періоду і важлива пора сезону зрошення сільськогосподарських угідь. Нагадуємо, що на більшості внутрішніх водойм України нерестова заборона на вилов водних біоресурсів триватиме до 10 червня", — йдеться у повідомленні.

Держрибагентство нагадує, що у 2023 році, у період весняно-літньої нерестової заборони, відповідно до оновлених правил рибальства, збільшено до двох дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ. Також дозволено проводити офіційні спортивні заходи.

Зазначимо, інспектори рибоохоронного патруля вилучили 4 км сіток з водойм Одещини. Рибу випустили назад до водойм.

Нагадаємо, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.