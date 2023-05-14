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Рибінспектори на Одещині вилучили 4 км сіток із водойм

14 травня 2023 15:32
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Беженар Тетяна
журналіст
Рибінспектори на Одещині вилучили 4 км сіток із водойм
Вилучені риболовецькі сітки. Фото: Рибоохоронний патруль
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За 2 дні роботи інспектори рибоохоронного патруля вилучили 4 км сіток з водойм Одещини. Рибу випустили назад до водойм.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль. 

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Так, шляхом траління з Хаджибейського лиману вилучено 20 сіток, загальною довжиною  1 км. Звільнено та повернуто у водойму 22 піленгаси.

Ще 13 сіток довжиною 2 км інспектори вилучили з озера Путрине. У водойму випущено 25 сазанів та 17 карасів.

"З Дністровського лиману вилучено 13 сіток (1,5 км) та ятір. До водойми повернуто 17 сазанів та 23 карасі. Також вилучено 20 сіток (1,5 км) з озера Кагул. Випущено 31 лящ, 20 карасів, сазан та товстолоб", — йдеться у повідомленні.

За результатами роботи складено акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Зазначимо, на Одещині виявили рибалку, який виловлював біоресурси за допомогою незаконних знарядь. Порушення було виявлено на озері Кугурлуй поблизу села Новосільське. 

Нагадаємо, під час спільної операції Державної екологічної інспекції та водної поліції в Одеській області був затриманий громадянин, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Чоловік використовував заборонене рибальське знаряддя, а саме рибацьку сітку, та перебував у риболовному костюмі.

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