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Рыбинспекторы в Одесской области изъяли 4 км сеток из водоемов

14 мая 2023 15:32
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Рыбинспекторы в Одесской области изъяли 4 км сеток из водоемов
Рыболовные сети. Фото: Рыбоохранный патруль
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

За два дня работы инспекторы рыбоохранного патруля изъяли 4 км сеток из водоемов Одесчины. Рыбу выпустили обратно в водоемы.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Так, путем траления из Хаджибейского лимана изъято 20 сеток, общей протяженностью 1 км. Освобождены и возвращены в водоем 22 пиленгаса.

Еще 13 сеток протяженностью 2 км инспекторы изъяли из озера Путрино. В водоем выпущено 25 сазанов и 17 карасей.

"Из Днестровского лимана изъято 13 сеток (1,5 км) и ятер. В водоем вернули 17 сазанов и 23 карася. Также изъято 20 сеток (1,5 км) из озера Кагул. Выпустили 31 леща, 20 карасей, сазан и толстолоб", — говорится в сообщении.

По результатам работы составлены акты выявления и изъятия имущества, собственник которого не установлен.

Отметим, в Одесской области обнаружили рыбака, который вылавливал биоресурсы с помощью незаконных орудий. Нарушения были обнаружены на озере Кугурлуй вблизи села Новосельское.

Напомним, во время совместной операции Государственной экологической инспекции и водной полиции в Одесской области обнаружен гражданин, занимавшийся незаконным отловом водных биоресурсов. Мужчина использовал запрещенное рыболовное орудие, а именно рыбацкую сетку, и находился в рыболовном костюме.

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