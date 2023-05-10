Ловив на сітку: в Одеській області затримано рибалку

Чоловік ловить рибу. Фото: pixabay

Під час спільної операції Державної екологічної інспекції та водної поліції в Одеській області, виявлений громадянин, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Чоловік використовував заборонене рибальське знаряддя, а саме рибацьку сітку, та перебував у риболовному костюмі.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Риболовля з порушеннями

Порушення було виявлено біля села Шабо, в акваторії Дністровського лиману. Під час перевірки були виловлені наступні види риби: 6 сазанів з загальною вагою 13,6 кілограма, 1 товстолоб вагою 1,8 кілограма та 1 карась вагою 0,6 кілограма.

Яке покарання чекає на рибалку

За фактом порушення було складено адміністративний протокол за статтею 85 частина 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також визначено збитки, спричинені незаконним виловом, на суму 27 455 гривень. Заборонена сітка, рибальський костюм та виловлена риба були вилучені.

Зазначимо, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.

Нагадаємо, з 28 квітня в Одеській області заборонили вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Додамо, Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.