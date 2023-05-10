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Ловил на сетку: в Одесской области задержан рыболов

10 мая 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ловил на сетку: в Одесской области задержан рыболов
Человек ловит рыбу. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ходе совместной операции Государственной экологической инспекции и водной полиции в Одесской области обнаружен гражданин, который занимался незаконным отловом водных биоресурсов. Мужчина использовал запрещенное рыболовное орудие, а именно рыбацкую сетку, и находился в рыболовном костюме.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Нарушения были обнаружены у села Шабо, в акватории Днестровского лимана. В ходе проверки были выловлены следующие виды рыбы: 6 сазанов с общим весом 13,6 килограмма, 1 толстолобый весом 1,8 килограмма и 1 карась весом 0,6 килограмма.

Какое наказание ждет рыболова

По факту нарушения был составлен административный протокол по статье 85 часть 4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также определен ущерб, нанесенный незаконным отловом, на сумму 27 455 гривен. Запрещенная сетка, рыболовный костюм и выловленная рыба были изъяты.

Отметим, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.

Напомним, с 28 апреля в Одесской области запретили отлов дунайской сельди. Ограничения будут действовать во время нереста рыб.

Добавим, Одесский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который незаконно вылавливал живые биоресурсы. Более 100 тыс. грн будут стоить нарушителю 37 кг креветок и 4 кг крабов.

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