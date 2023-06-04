Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нерестовый запрет на водоемах Одесчины завершается 10 июня arrow

Нерестовый запрет на водоемах Одесчины завершается 10 июня

4 июня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Нерестовый запрет на водоемах Одесщины завершается 10 июня
Рыбалка с удочкой. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов заканчивается 10 июня. До этого периода за нарушение правил рыболовства предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Читайте также:

"Июнь 2023 года — финиш нерестового периода и важная пора сезона орошения сельскохозяйственных угодий. Напоминаем, что на большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов продлится до 10 июня", — говорится в сообщении.

Госрыбагентство напоминает, что в 2023 году, в период весенне-летнего нерестового запрета, в соответствии с обновленными правилами рыболовства, увеличено до двух разрешенное количество крючков при вылове водных биоресурсов с берега за пределами нерестилищ. Также разрешено проводить официальные спортивные мероприятия.

Отметим, инспекторы рыбоохранного патруля изъяли 4 км сеток из водоемов Одесской области. Рыбу выпустили обратно в водоемы.

Напомним, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас