Нерестовый запрет на водоемах Одесщины завершается 10 июня

Рыбалка с удочкой. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

На большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов заканчивается 10 июня. До этого периода за нарушение правил рыболовства предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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"Июнь 2023 года — финиш нерестового периода и важная пора сезона орошения сельскохозяйственных угодий. Напоминаем, что на большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов продлится до 10 июня", — говорится в сообщении.

Госрыбагентство напоминает, что в 2023 году, в период весенне-летнего нерестового запрета, в соответствии с обновленными правилами рыболовства, увеличено до двух разрешенное количество крючков при вылове водных биоресурсов с берега за пределами нерестилищ. Также разрешено проводить официальные спортивные мероприятия.

Отметим, инспекторы рыбоохранного патруля изъяли 4 км сеток из водоемов Одесской области. Рыбу выпустили обратно в водоемы.

Напомним, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.