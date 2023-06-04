Нерестовый запрет на водоемах Одесщины завершается 10 июня

Нерестовый запрет на водоемах Одесчины завершается 10 июня
На большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов заканчивается 10 июня. До этого периода за нарушение правил рыболовства предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.
Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
"Июнь 2023 года — финиш нерестового периода и важная пора сезона орошения сельскохозяйственных угодий. Напоминаем, что на большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов продлится до 10 июня", — говорится в сообщении.
Госрыбагентство напоминает, что в 2023 году, в период весенне-летнего нерестового запрета, в соответствии с обновленными правилами рыболовства, увеличено до двух разрешенное количество крючков при вылове водных биоресурсов с берега за пределами нерестилищ. Также разрешено проводить официальные спортивные мероприятия.
Отметим, инспекторы рыбоохранного патруля изъяли 4 км сеток из водоемов Одесской области. Рыбу выпустили обратно в водоемы.
Напомним, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.