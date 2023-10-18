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На Одещині існують ризики для садівництва через стан води

18 жовтня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині існують ризики для садівництва через стан води
Людина займається садівництвом. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після підриву Каховської ГЕС стан води на півдні став непридатним для садівництва. Зокрема, найбільше проблем спостерігається в Одеській та Миколаївській областях. 

Про це повідомив засновник ФГ "Павлівське" Михайло Павлівський.

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За його словами, це пов'язано з падінням водоносних горизонтів та активні процеси мінералізації. Станом на зараз катастрофічно почала збільшуватись електропровідність води.

Показники електропровідності води (ЕС)

  • у Миколаївській області фіксується з 3 до 11 ЕС, а садівники зазвичай працюють максимум за 2,2 ЕС,
  • по Одеській області є місця з 3-4 ЕС.

"Ці наслідки екологічної катастрофи вплинуть на плодоовочівництво та виноградарство, насамперед на обсяги та якість продукції. Агрохімія — це вже солі, а ми ще додаємо ті ж солі зверху. Тобто через таку воду не зможемо дати рослині й жмені добрив", — сказав Павлівський

Аграрій вважає, що перші пару років наслідки можуть бути не сильно помітними, проте згодом виникне проблема. Адже на земельних ділянках потрібно буде ставити фільтри зворотного осмосу

"При такому EC ці фільтри треба буде міняти, як мастило у машині, тобто постійно, а потім ще й думати, як утилізувати ці фільтри. Тобто все чіпляється одне за одне", — пояснив фахівець.

Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку запускає важливий проєкт. Його мете — надати юридичну та експертну підтримку агровиробникам, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації Росією. 

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