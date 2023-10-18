В Одесской области существуют риски для садоводства из-за состояния воды

Человек занимается садоводством. Фото иллюстративное: pixabay

После подрыва Каховской ГЭС состояние воды на юге стало непригодным для садоводства. В частности, больше всего проблем наблюдается в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщил основатель ФХ "Павловское" Михаил Павловский.

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По его словам, это связано с падением водоносных горизонтов и активными процессами минерализации. На сегодняшний день катастрофически начала увеличиваться электропроводность воды.

Показатели электропроводности воды (ЕС)

в Николаевской области фиксируется с 3 до 11 ЕС, а садоводы обычно работают максимум за 2,2 ЕС,

по Одесской области есть места с 3-4 ЕС.

"Эти последствия экологической катастрофы повлияют на плодоовощеводство и виноградарство, прежде всего на объемы и качество продукции. Агрохимия — это уже соли, а мы еще добавляем те же соли сверху. То есть из-за такой воды не сможем дать растению и горсти удобрений", — сказал Павловский.

Аграрий считает, что первые пару лет последствия могут быть не сильно заметны, однако впоследствии возникнет проблема. Ведь на земельных участках нужно будет ставить фильтры обратного осмоса.

"При таком EC эти фильтры нужно будет менять, как смазка в машине, то есть постоянно, а потом еще и думать, как утилизировать эти фильтры. То есть все цепляется одно за другое", — пояснил специалист.

Напомним, Всеукраинский аграрный совет совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию запускает важный проект. Его цель — оказать юридическую и экспертную поддержку агропроизводителям, пострадавшим в результате боевых действий или временной оккупации Россией.