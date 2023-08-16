На Одещині керівниця банку постане перед судом: деталі справи

Затримання керівниці банку. Фото: БЕБ

Керівниця одного з українських банків, опинилася під підозрою у системному ухиленні від сплати податків. Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області оголосили про підозру жінці, що займала обов'язки голови правління.

Про це повідомляє БЕБ.

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Деталі справи ухилення від податків

За результатами проведеного слідства встановлено, що протягом двох місяців службовці банку умисно зволікали з відображенням зобов'язань з податку на додану вартість у своїх фінансових звітах. Ці дії спричинили значні втрати для Держбюджету, вартість яких перевищує 102 млн гривень.

Під час обшуків у резиденції підозрюваної знайдено георгіївські стрічки, матеріали пропагандистського характеру, а також предмети забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму. Вилучено газові пістолети, жорсткі диски і оргтехніку загальною вартістю приблизно 600 тисяч гривень.

Вилучені гроші та речові докази злочину. Фото: БЕБ

Яке покарання чекає на керівницю банку

Згідно зі зібраними доказами та експертними висновками керівниці банку оголошено про підозру ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Такі дії караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одесі забезпечило компенсацію понад 3,7 мільйона гривень. Детективи довели, що підприємство, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури проводило фінансові махінації.