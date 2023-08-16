На Одещині керівниця банку постане перед судом: деталі справи
Керівниця одного з українських банків, опинилася під підозрою у системному ухиленні від сплати податків. Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області оголосили про підозру жінці, що займала обов'язки голови правління.
Про це повідомляє БЕБ.
Деталі справи ухилення від податків
За результатами проведеного слідства встановлено, що протягом двох місяців службовці банку умисно зволікали з відображенням зобов'язань з податку на додану вартість у своїх фінансових звітах. Ці дії спричинили значні втрати для Держбюджету, вартість яких перевищує 102 млн гривень.
Під час обшуків у резиденції підозрюваної знайдено георгіївські стрічки, матеріали пропагандистського характеру, а також предмети забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму. Вилучено газові пістолети, жорсткі диски і оргтехніку загальною вартістю приблизно 600 тисяч гривень.
Яке покарання чекає на керівницю банку
Згідно зі зібраними доказами та експертними висновками керівниці банку оголошено про підозру ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Такі дії караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одесі забезпечило компенсацію понад 3,7 мільйона гривень. Детективи довели, що підприємство, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури проводило фінансові махінації.