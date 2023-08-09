Фінансові махінації: в Одесі БЕБ повернуло майже чотири мільйони до бюджету

Виробництво електророзподільної апаратури. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одесі забезпечило компенсацію понад 3,7 мільйона гривень. Детективи довели, що підприємство, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури проводило фінансові махінації.

Про це повідомляє БЕБ.

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Схема несплати податків

Під час досудового розслідування, яке тривало від січня 2020 року до грудня 2022 року, з'ясувалося, що посадові особи підприємства здійснювали незаконні дії. Вони перераховували кошти фізичним особам-підприємцям за придбані, насправді невідомі товари та послуги, згодом відносячи їх до статті витрат. Ця схема дозволила уникнути сплати податку на прибуток, завдавши збитків у розмірі 3,7 мільйона гривень.

Директору підприємства було повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів).

Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Обвинувальний акт вже направлено до суду, і слід відзначити, що весь об'єм завданих державі збитків було відшкодовано.

Нагадаємо, правоохоронці Одеської області повідомили про підозру власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам у вчиненні злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків у великому розмірі. Загалом вони вкрали у держави 82 мільйони гривень.

Також ми писали, що за позовом Одеської обласної прокуратури на лаві підсудних опинився директор одного з відомих будівельних підприємств. Його підозрюють у несплаті до бюджету України 33 мільйонів гривень податку на додану вартість.