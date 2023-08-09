Фінансові махінації: в Одесі БЕБ повернуло майже чотири мільйони до бюджету
Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одесі забезпечило компенсацію понад 3,7 мільйона гривень. Детективи довели, що підприємство, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури проводило фінансові махінації.
Про це повідомляє БЕБ.
Схема несплати податків
Під час досудового розслідування, яке тривало від січня 2020 року до грудня 2022 року, з'ясувалося, що посадові особи підприємства здійснювали незаконні дії. Вони перераховували кошти фізичним особам-підприємцям за придбані, насправді невідомі товари та послуги, згодом відносячи їх до статті витрат. Ця схема дозволила уникнути сплати податку на прибуток, завдавши збитків у розмірі 3,7 мільйона гривень.
Директору підприємства було повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів).
Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Обвинувальний акт вже направлено до суду, і слід відзначити, що весь об'єм завданих державі збитків було відшкодовано.
Нагадаємо, правоохоронці Одеської області повідомили про підозру власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам у вчиненні злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків у великому розмірі. Загалом вони вкрали у держави 82 мільйони гривень.
Також ми писали, що за позовом Одеської обласної прокуратури на лаві підсудних опинився директор одного з відомих будівельних підприємств. Його підозрюють у несплаті до бюджету України 33 мільйонів гривень податку на додану вартість.