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Финансовые махинации: в Одессе БЭБ вернуло почти четыре миллиона в бюджет

9 августа 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Финансовые махинации: в Одессе БЭБ вернуло почти четыре миллиона в бюджет
Производство электрораспределительной аппаратуры. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одессе обеспечило компенсацию более 3,7 миллионов гривен. Детективы доказали, что предприятие, специализирующееся на производстве электрораспределительной и контрольной аппаратуры, проводило финансовые махинации.

Об этом сообщает БЭБ.

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Схема неуплаты налогов

В ходе досудебного расследования, которое длилось с января 2020 года по декабрь 2022 года, выяснилось, что должностные лица предприятия совершали незаконные действия. Они перечисляли средства физическим лицам-предпринимателям за приобретенные, действительно неизвестные товары и услуги, впоследствии относя их к статье расходов. Эта схема позволила избежать уплаты налога на прибыль, нанеся ущерб в размере 3,7 миллиона гривен.

Директору предприятия было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Такие действия наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Обвинительный акт уже направлен в суд, и следует отметить, что весь объем нанесенного государству ущерба был возмещен.

Напомним, правоохранители Одесской области сообщили о подозрении владельцу одесского строительного предприятия и четырем его подельникам в совершении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов в крупном размере. В общей сложности они украли у государства 82 миллиона гривен.

Также мы писали, что по иску Одесской областной прокуратуры на скамье подсудимых оказался директор одного из известных строительных предприятий. Его подозревают в неуплате в бюджет Украины 33 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

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