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"Ва-банк": в Одесі та Києві розкрито підпільну мережу покер-клубів

12 липня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ва-банк": в Одесі та Києві розкрито підпільну мережу покер-клубів
Викрито підпільний покерний клуб. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі підпільних покер-клубів у Києві та Одесі. За адресами розміщення покерних клубів та місцями проживання підозрюваних було проведено 5 обшуків.

Про це повідомляє БЕБ.

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Проведення обшуків

Під час обшуків було вилучено близько 4 мільйонів гривень готівкою, чорнову бухгалтерію, документи з підрахунками доходу від кеш-гри, комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, а також 40 столів для гри в покер, гральні карти та фішки. Загальна вартість вилученого оцінюється в понад 16 мільйонів гривень. 

Вилучені кошти. Фото: БЕБ
Вилучені кошти. Фото: БЕБ

Кеш-гра в покер

Група осіб, що використовувала назву "Клуб спортивного покеру", організовувала кеш-гру в покер та приховувала свою незаконну діяльність за дозвільними документами від спортивної організації.

Кеш-гра в покері - це формат, в якому гравці грають один проти одного на реальні гроші. За цим форматом гри гравці купують фішки, що мають вартість еквівалентну сумі реальних грошей. На відміну від турнірного покеру, у кеш-грі немає фіксованого часу тривалості гри і гравці можуть вступати або виходити зі столу в будь-який момент. Протягом гри адміністрація закладу отримує комісію від кожної ставки на користь казино.

Наразі детективи продовжують з'ясовувати всі обставини справи та встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Проводиться досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за незаконну організацію азартних ігор та відмивання доходів злочинного походження.

Нагадаємо, Детективи БЕБ (Бюро економічної безпеки) виявили та припинили діяльність мережі нелегальних ігрових залів в Одеській області. Ігрові зали, що пропонували доступ до азартних ігор та лотерей в мережі Інтернет, розташовувались на перших поверхах багатоповерхівок і МАФах. 

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