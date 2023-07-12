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"Ва-банк": в Одессе и Киеве раскрыта подпольная сеть покер-клубов

12 июля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ва-банк": в Одессе и Киеве раскрыта подпольная сеть покер-клубов
Разоблачен подпольный покерный клуб. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) приостановили незаконную деятельность сети подпольных покер-клубов в Киеве и Одессе. По адресам размещения покерных клубов и местам жительства подозреваемых было проведено пять обысков.

Об этом сообщает БЭБ.

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Проведение обысков

В ходе обысков было изъято около 4 миллионов гривен наличными, черновую бухгалтерию, документы с подсчетами дохода от кэш-игры, компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов, а также 40 столов для игры в покер, игральные карты и фишки. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 16 миллионов гривен.

Изъяты средства. Фото: БЕБ
Изъятые средства. Фото: БЭБ

Кэш-игра в покер

Группа лиц, использовавшая название "Клуб спортивного покера", организовывала кэш-игру в покер и скрывала свою незаконную деятельность за разрешительными документами от спортивной организации.

Кэш-игра в покере — это формат, в котором игроки играют друг против друга на реальные деньги. По этому формату игры игроки покупают фишки, имеющие стоимость эквивалентной сумме реальных денег. В отличие от турнирного покера, в кэш-игре нет фиксированного времени продолжительности игры и игроки могут вступать или выходить со стола в любой момент. В течение игры администрация заведения получает комиссию от каждой ставки в пользу казино.

Детективы продолжают выяснять все обстоятельства дела и устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Проводится досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за незаконную организацию азартных игр и отмывание доходов преступного происхождения.

Детективы БЭБ (Бюро экономической безопасности) выявили и прекратили деятельность сети нелегальных игровых залов в Одесской области. Игровые залы, предлагавшие доступ к азартным играм и лотереям в сети Интернет, размещались на первых этажах многоэтажек и МАФах.

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