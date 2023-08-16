В Одесской области руководитель банка предстанет перед судом: детали дела

Задержание руководительницы банка. Фото: БЕБ

Руководитель одного из украинских банков оказалась под подозрением в системном уклонении от уплаты налогов. Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области объявили о подозрении женщине, занимавшей обязанности главы правления.

Об этом сообщает БЭБ.

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Детали дела об уклонении от налогов

По результатам проведенного следствия установлено, что в течение двух месяцев служащие банка умышленно затягивали отражение обязательств по налогу на добавленную стоимость в своих финансовых отчетах. Эти действия повлекли за собой значительные потери для Госбюджета, стоимость которых превышает 102 млн гривен.

В ходе обысков в резиденции подозреваемой найдены георгиевские ленты, материалы пропагандистского характера, а также предметы запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима. Изъяты газовые пистолеты, жесткие диски и оргтехника общей стоимостью примерно 600 тысяч гривен.

Изъяты деньги и вещественные доказательства преступления. Фото: БЕБ

Какое наказание ждет руководитель банка

Согласно собранным доказательствам и экспертным выводам руководительницы банка объявлено о подозрении уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Такие действия наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одессе обеспечило компенсацию более 3,7 миллиона гривен. Детективы доказали, что предприятие, специализирующееся на производстве электрораспределительной и контрольной аппаратуры, проводило финансовые махинации.