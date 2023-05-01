На Одещині хочуть створити мультимодальний логістичний хаб

Форум відновлення Одещини. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Голова Арцизької територіальної громади Сергій Парпуланський представив міністрам закордонних справ країн ЄС проєкт індустріального парку. Реалізація проєкту дозволить створити тисячі робочих місць.

Про це повідомив голова Арцизької територіальної громади Сергій Парпуланський.

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"Представлений проєкт може змінити економіку регіону та посилити логістичні можливості, а саме: створення мультимодального логістичного хабу — індустріального парку в Арцизькій громаді. Реалізація проєкту дозволить створити тисячі робочих місць",— зазначив Сергій Парпуланський.

За його словами, мультимодальний хаб може розташуватися на аеродромі колишньої військової частини, який здатний приймати всі види літаків та знаходиться на перетині великих повітряних шляхів.

Зазначимо, реалізація проєкту передбачає будівництво складського термінала, рефрижераторного складу, ангару для ремонту літаків, заводи із виробництва іонно-літієвих батарей, збирання електробусів та електромобілів, сільськогосподарської техніки та інші виробництва. Обсяг можливих інвестицій — 4,2 млрд доларів США.

Нагадаємо, міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток Дунайських портів. Наразі вони є надважливими для продовольчої безпеки світу.