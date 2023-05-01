В Одесской области хотят создать мультимодальный логистический хаб

Форум восстановления Одесской области. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Глава Арцизской территориальной общины Сергей Парпуланский представил министрам иностранных дел стран ЕС проект индустриального парка. Реализация проекта позволит создать тысячи рабочих мест.

Об этом сообщил глава Арцизской территориальной общины Сергей Парпуланский.

Читайте также:

"Представленный проект может изменить экономику региона и усилить логистические возможности, а именно: создание мультимодального логистического хаба — индустриального парка в Арцизской общине. Реализация проекта позволит создать тысячи рабочих мест", — отметил Сергей Парпуланский.

По его словам, мультимодальный хаб может расположиться на аэродроме бывшей воинской части, способной принимать все виды самолетов и находится на пересечении больших воздушных путей.

Отметим, реализация проекта предусматривает строительство складского терминала, рефрижераторного состава, ангара для ремонта самолетов, заводы по производству ионно-литиевых батарей, сбор электробусов и электромобилей, сельскохозяйственной техники и другие производства. Объем возможных инвестиций — 4,2 млрд долларов США.

Напомним, международные партнеры готовы инвестировать в развитие Дунайских портов. В настоящее время они важны для продовольственной безопасности мира.