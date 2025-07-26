Крадіжка в Одеській області: хлопець обікрав матір дівчини

На Одещині майбутній зять обікрав тещу на понад 200 тисяч гривень
На Одещині 20-річний хлопець кілька тижнів обкрадав матір своєї дівчини, поки та була на роботі. Загальна сума "візитів" склала понад 200 тисяч гривень.
Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Грабував тихцем
За інформацією поліції, у селі Плахтіївської громади 43-річна жінка запідозрила, що з дому зникають гроші. Виявилось, що до цього причетний співмешканець її доньки. Поки господині не було вдома, 20-річний хлопець тихцем забирав її заощадження.
Скільки грошей виніс хлопець
За кілька тижнів він виніс із будинку 208 тисяч гривень. Як встановили поліцейські, крадій переховувався в Одесі. Коли його знайшли, з’ясувалося, що гроші вже витрачені на власні потреби.
"Підозрюваний неодноразово проникав у дім, користуючись тим, що йому довіряли як "майже родині", — розповів начальник відділення поліції №1 Андрій Мащенко.
Яке покарання за пограбування
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у 60 тисяч гривень. Хлопець скористався цим правом і наразі на волі.
Йому інкримінують крадіжку з проникненням у житло, вчинену в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, в Одесі солдат викрав віскі й велосипед у магазинах. Також ми писали, що на Львівщині військовий самовільно залишив військову частину та попався на крадіжці.
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