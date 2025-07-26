Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині майбутній зять обікрав тещу на понад 200 тисяч гривень

На Одещині майбутній зять обікрав тещу на понад 200 тисяч гривень

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 16:15
Крадіжка в Одеській області: хлопець обікрав матір дівчини
Чоловік обікрав тещу на Одещині. Фото: Нацполіція

На Одещині 20-річний хлопець кілька тижнів обкрадав матір своєї дівчини, поки та була на роботі. Загальна сума "візитів" склала понад 200 тисяч гривень. 

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
На Одещині майбутній зять обікрав тещу на понад 200 тисяч гривень - фото 1
Затриманий чоловік, який обікрав "тещу". Фото: Нацполіція

Грабував тихцем

За інформацією поліції, у селі Плахтіївської громади 43-річна жінка запідозрила, що з дому зникають гроші. Виявилось, що до цього причетний співмешканець її доньки. Поки господині не було вдома, 20-річний хлопець тихцем забирав її заощадження.

Скільки грошей виніс хлопець

За кілька тижнів він виніс із будинку 208 тисяч гривень. Як встановили поліцейські, крадій переховувався в Одесі. Коли його знайшли, з’ясувалося, що гроші вже витрачені на власні потреби.

"Підозрюваний неодноразово проникав у дім, користуючись тим, що йому довіряли як "майже родині", — розповів начальник відділення поліції №1 Андрій Мащенко.

Яке покарання за пограбування

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у 60 тисяч гривень. Хлопець скористався цим правом і наразі на волі.

Йому інкримінують крадіжку з проникненням у житло, вчинену в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі солдат викрав віскі й велосипед у магазинах. Також ми писали, що на Львівщині військовий самовільно залишив військову частину та попався на крадіжці.

Одеса крадіжка гроші пограбування Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації