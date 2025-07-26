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Главная Одесса На Одесчине будущий зять обокрал тещу более чем на 200 тыс. грн

На Одесчине будущий зять обокрал тещу более чем на 200 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:15
Кража в Одесской области: парень обокрал мать девушки
Мужчина обокрал тещу в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области 20-летний парень несколько недель обворовывал мать своей девушки, пока та была на работе. Общая сумма "визитов" составила более 200 тысяч гривен.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Грабил втихаря

По информации полиции, в селе Плахтиевской общины 43-летняя женщина заподозрила, что из дома исчезают деньги. Оказалось, что к этому причастен сожитель ее дочери. Пока хозяйки не было дома, 20-летний парень потихоньку забирал ее сбережения.

Сколько денег вынес парень

За несколько недель он вынес из дома 208 тысяч гривен. Как установили полицейские, вор скрывался в Одессе. Когда его нашли, выяснилось, что деньги уже потрачены на собственные нужды.

"Подозреваемый неоднократно проникал в дом, пользуясь тем, что ему доверяли как "почти родственнику", — рассказал начальник отделения полиции №1 Андрей Мащенко.

Какое наказание за ограбление

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 60 тысяч гривен. Парень воспользовался этим правом и сейчас на свободе.

Ему инкриминируют кражу с проникновением в жилье, совершенную в условиях военного положения. Обвинительный акт уже направлен в суд. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе солдат похитил виски и велосипед в магазинах. Также мы писали, что на Львовщине военный самовольно оставил воинскую часть и попался на краже.

Одесса кража деньги ограбление Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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