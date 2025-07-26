Кража в Одесской области: парень обокрал мать девушки

Мужчина обокрал тещу в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области 20-летний парень несколько недель обворовывал мать своей девушки, пока та была на работе. Общая сумма "визитов" составила более 200 тысяч гривен.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Грабил втихаря

По информации полиции, в селе Плахтиевской общины 43-летняя женщина заподозрила, что из дома исчезают деньги. Оказалось, что к этому причастен сожитель ее дочери. Пока хозяйки не было дома, 20-летний парень потихоньку забирал ее сбережения.

Сколько денег вынес парень

За несколько недель он вынес из дома 208 тысяч гривен. Как установили полицейские, вор скрывался в Одессе. Когда его нашли, выяснилось, что деньги уже потрачены на собственные нужды.

"Подозреваемый неоднократно проникал в дом, пользуясь тем, что ему доверяли как "почти родственнику", — рассказал начальник отделения полиции №1 Андрей Мащенко.

Какое наказание за ограбление

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 60 тысяч гривен. Парень воспользовался этим правом и сейчас на свободе.

Ему инкриминируют кражу с проникновением в жилье, совершенную в условиях военного положения. Обвинительный акт уже направлен в суд. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе солдат похитил виски и велосипед в магазинах. Также мы писали, что на Львовщине военный самовольно оставил воинскую часть и попался на краже.