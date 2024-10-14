Масові мінування закладів на Одещині — подробиці

Піротехнік з собакою. Фото: ілюстративне/ГУНП в Миколаївській області

Сьогодні по всій Україні на електронні адреси органів влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів масово надходять анонімні листи про мінування їхніх будівель. Одеська область не стала виключенням. Усі повідомлення перевіряють правоохоронці.

Про це повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України у понеділок, 14 жовтня.

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За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, листи від "мінерів" надійшли, зокрема, до таких установ і закладів:

Одеська морська академія;

навчально-тренажерний комплекс "Адмірал" в Одесі;

Чорноморська міська рада;

медичний коледж в Ізмаїлі;

одна із шкіл у Балті.

Що каже поліція

За словами правоохоронців, не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах України.

"Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби. Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків", — йдеться у повідомленні .

Про результати перевірок у поліції обіцяють повідомити додатково.

Покарання для "телефонних терористів"

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Якщо ж об'єктом "мінування" стала будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади, покарання може бути жорсткішим — до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який повідомив про бомбу в одному з районних судів міста. Свій вчинок він пояснив тим, що був п'яний.

Також у вересні в Одесі масово "мінували" школи.