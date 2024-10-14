Массовые минирования заведений в Одесской области — подробности

Пиротехник с собакой. Фото: иллюстративное/ГУНП в Николаевской области

Сегодня по всей Украине на электронные адреса органов власти, местного самоуправления и других объектов массово поступают анонимные письма о минировании их зданий. Одесская область не стала исключением. Все сообщения проверяют правоохранители.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник, 14 октября.

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По сообщениям местных Telegram-каналов, письма от "минеров" поступили, в частности, в такие учреждения и заведения:

Одесская морская академия;

учебно-тренажерный комплекс "Адмирал" в Одессе;

Черноморский городской совет;

медицинский колледж в Измаиле;

одна из школ в Балте.

Что говорит полиция

По словам правоохранителей, не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах Украины.

"Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и содействовать полиции в исполнении ими служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

О результатах проверок в полиции обещают сообщить дополнительно.

Наказание для "телефонных террористов"

Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Если же объектом "минирования" стало здание, обеспечивающее деятельность органов государственной власти, наказание может быть более жестким — до восьми лет заключения.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который сообщил о бомбе в одном из районных судов города. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

Также в сентябре в Одессе массово "минировали" школы.