На Одещині модернізують судноремонтну ділянку на Придунав'ї: плани та цілі УДП

Ремонт суден на Одещині. Фото: УДП / Facebook

На ділянці ремонту несамохідного флоту вже розпочалися роботи зі створення ще одного виробничого майданчика, що дозволить брати в роботу не 4 баржі, як раніше, а 9. Плани передбачають не лише збільшення масштабів роботи, але й розвиток виробничих інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

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Очищення дебаркадера та розвиток Бази технічного обслуговування флоту (БТОФ) — це перший етап робіт, який вже розпочався на ділянці. Дебаркадер, де розташовувався склад матеріального постачання, вже переміщено до четвертого затону, а на території БТОФ проводиться очищення від сміття та неліквіду з виробничих приміщень.

Проєкт розвитку четвертого затону веде керівник Ігор Гаража спільно з групою фахівців з екології, охорони праці, забезпечення безпеки та технічного департаменту. Плани на майбутнє передбачають створення сучасного ремонтного хабу з єдиним управлінням, що дозволить ще більше покращити умови роботи.

Серед основних планів можна виділити:

Об’єднати виробничі ділянки під єдиною системою управління;

Замінити застаріле обладнання для діагностики та відновлення паливних та електросистем суден;

Запровадити сучасні диджиталізовані процедури первинної та вторинної дефектації;

Поновити роботи з відновлення форсунок двигунів, фарбування питних цистерн та створити мобільну бригаду з їх фарбування;

Створити модернізовану ділянку для утилізації лляльних вод та ПММ з можливістю обслуговування суден на місці.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство звернулося до поліції та суду щодо повернення ліхтерів, які були незаконно орендовані. Фрахтувальник гарантував, що після завершення договору поверне ліхтери та оплатить буксирування з порту Південний до порту Ізмаїл. Договір завершився наприкінці 2013 року, втім ліхтери все ще у Південному.