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В Одесской области модернизируют судоремонтный участок на Придунавье: планы и цели УДП

12 апреля 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области модернизируют судоремонтный участок на Придунавье: планы и цели УДП
Ремонт судов в Одесской области. Фото: УДП / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На участке ремонта несамоходного флота уже начались работы по созданию еще одной производственной площадки, что позволит брать в работу не 4 баржи, как раньше, а 9. Планы предполагают не только увеличение масштабов работы, но и развитие производственных инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

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Очистка дебаркадера и развитие Базы технического обслуживания флота (БТОФ) — первый этап работ, который уже начался на участке. Дебаркадер, где располагался склад материального снабжения, уже перемещен в четвертый затон, а на территории БТОФ производится очистка от мусора и неликвида из производственных помещений.

Проект развития четвертого затона ведет руководитель Игорь Гаража совместно с группой специалистов по экологии, охране труда, обеспечению безопасности и техническому департаменту. Планы предполагают создание современного ремонтного хаба с единым управлением, что позволит улучшить условия работы.

Среди основных планов можно выделить:

  • Соединить производственные участки под единой системой управления;
  • заменить устаревшее оборудование для диагностики и восстановления топливных и электросистем судов;
  • внедрить современные диджитализированные процедуры первичной и вторичной дефектации;
  • Возобновить работы по восстановлению форсунок двигателей, покраске питьевых цистерн и создать мобильную бригаду по их покраске;
  • Создать модернизированный участок для утилизации льняных вод и ГСМ с возможностью обслуживания судов на месте.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.

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