В Одесской области модернизируют судоремонтный участок на Придунавье: планы и цели УДП
На участке ремонта несамоходного флота уже начались работы по созданию еще одной производственной площадки, что позволит брать в работу не 4 баржи, как раньше, а 9. Планы предполагают не только увеличение масштабов работы, но и развитие производственных инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.
Очистка дебаркадера и развитие Базы технического обслуживания флота (БТОФ) — первый этап работ, который уже начался на участке. Дебаркадер, где располагался склад материального снабжения, уже перемещен в четвертый затон, а на территории БТОФ производится очистка от мусора и неликвида из производственных помещений.
Проект развития четвертого затона ведет руководитель Игорь Гаража совместно с группой специалистов по экологии, охране труда, обеспечению безопасности и техническому департаменту. Планы предполагают создание современного ремонтного хаба с единым управлением, что позволит улучшить условия работы.
Среди основных планов можно выделить:
- Соединить производственные участки под единой системой управления;
- заменить устаревшее оборудование для диагностики и восстановления топливных и электросистем судов;
- внедрить современные диджитализированные процедуры первичной и вторичной дефектации;
- Возобновить работы по восстановлению форсунок двигателей, покраске питьевых цистерн и создать мобильную бригаду по их покраске;
- Создать модернизированный участок для утилизации льняных вод и ГСМ с возможностью обслуживания судов на месте.
Напомним, Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.