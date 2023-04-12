В Одесской области модернизируют судоремонтный участок на Придунавье: планы и цели УДП

Ремонт судов в Одесской области. Фото: УДП / Facebook

На участке ремонта несамоходного флота уже начались работы по созданию еще одной производственной площадки, что позволит брать в работу не 4 баржи, как раньше, а 9. Планы предполагают не только увеличение масштабов работы, но и развитие производственных инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

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Очистка дебаркадера и развитие Базы технического обслуживания флота (БТОФ) — первый этап работ, который уже начался на участке. Дебаркадер, где располагался склад материального снабжения, уже перемещен в четвертый затон, а на территории БТОФ производится очистка от мусора и неликвида из производственных помещений.

Проект развития четвертого затона ведет руководитель Игорь Гаража совместно с группой специалистов по экологии, охране труда, обеспечению безопасности и техническому департаменту. Планы предполагают создание современного ремонтного хаба с единым управлением, что позволит улучшить условия работы.

Среди основных планов можно выделить:

Соединить производственные участки под единой системой управления;

заменить устаревшее оборудование для диагностики и восстановления топливных и электросистем судов;

внедрить современные диджитализированные процедуры первичной и вторичной дефектации;

Возобновить работы по восстановлению форсунок двигателей, покраске питьевых цистерн и создать мобильную бригаду по их покраске;

Создать модернизированный участок для утилизации льняных вод и ГСМ с возможностью обслуживания судов на месте.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.