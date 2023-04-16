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На Одещині морські прикордонники привітали дітей з Великоднем

16 квітня 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині морські прикордонники привітали дітей з Великоднем
Морські прикордонники разом із дітьми. Фото: Державна прикордонна служба України
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Військовослужбовці 23 загону Морської охорони Держприкордонслужби долучилися до благодійної акції й привітали дітей найбільш вразливих категорій населення із великодніми святами. Прикордонники порадували діточок смаколиками й поспілкувалися з родинами.

Про це повідомляє офіційний портал МВС.

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У Білгород-Дністровському будинку офіцерів відбувся майстер-клас для дітей військовослужбовців. Діти залюбки створювали прикраси, аплікації та малюнки на великодню тематику. І організатори, і юні учасники отримали справжнє задоволення від проведеного разом часу.

Також морські прикордонники радо відгукнулися й на запрошення учнів Бритівського навчального закладу загальної середньої освіти I – III ступенів, завітали до них і душевно поспілкувалися. Захисники морських кордонів розповіли дітям про аспекти служби, продемонстрували своє екіпірування, "примірка" якого викликала справжній захват, особливо серед дівчат. Від школярів прикордонники отримали запашні паски та великодні сувеніри-обереги.

Нагадаємо, волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.

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