В Одесской области морские пограничники поздравили детей с Пасхой

Морские пограничники с детьми. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Военнослужащие 23 отряда Морской охраны Госпогранслужбы присоединились к благотворительной акции и поздравили детей наиболее уязвимых категорий населения с пасхальными праздниками. Пограничники порадовали детишек вкусностями и пообщались с семьями.

Об этом сообщает официальный портал МВД.

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В Белгород-Днестровском доме офицеров прошел мастер-класс для детей военнослужащих. Дети охотно создавали украшения, аппликации и рисунки на пасхальную тематику. И организаторы, и юные участники получили настоящее удовольствие от проведенного вместе времени.

Также морские пограничники радостно откликнулись и на приглашение учащихся Бритовской школы. Они пришли к школьникам и душевно пообщались. Защитники морских границ рассказали детям об аспектах службы, продемонстрировали свою экипировку, "примерка" которой вызвала настоящий восторг, особенно среди девушек. От школьников пограничники получили душистые паски и пасхальные сувениры-обереги.

Напомним, волонтеры из Одесской области передали защитникам пасхальные подарки. Военные получили вкусности, открытки и необходимые вещи.