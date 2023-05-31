На Одещині набирає чинності заборона вилову креветки та мідії

Любительський вилов мідій. Фото: google

З початку червня набувають чинності нові правила, які забороняють любительський вилов креветки та мідії в Басейні Чорного моря, відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства. Зокрема, заборона на добування креветки триватиме з 1 червня до 31 липня, а мідії — з 1 червня до 30 серпня.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

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Важливо зазначити, що протягом цього періоду умови любительського добування мідії та креветки не передбачені Правилами, що вимагає дотримання обмежень.

Зокрема, з 1 червня до 31 липня забороняється промисловий вилов мідії Драгою Хижняка в Чорному морі відповідно до Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря.

Крім того, у період з 1 червня по 31 липня буде заборонений вилов креветки у промислових масштабах волокушами та ручними сачками як у Чорному морі, так і у внутрішніх водних об’єктах.

Загальна мета цих обмежень полягає в збереженні популяцій креветки та мідії під час їх нерестового періоду, щоб забезпечити стале розмноження цих водних біоресурсів.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в акваторії Чорного моря введено деякі обмеження щодо використання плавзасобів усіх категорій та форм власності, включаючи судна флоту рибної промисловості. Втім на маломірних суднах мешканці області можуть виходити в деякі внутрішні водойми.