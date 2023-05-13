Понад кілометр сіток: на Одещині виявили незаконного рибалку

Незаконно виловлена риба. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Одещині виявили рибалку, який виловлював біоресурси за допомогою незаконних знарядь. Порушення було виявлено на озері Кугурлуй поблизу села Новосільське.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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"Громадянин, за допомогою заборонених знарядь лову — 20 рибацьких сіток довжиною 1200 метрів, здійснював вилов водних живих біоресурсів з використанням дерев’яного човна типу плоскодонка та двигуна Tomos", — йдеться в повідомленні.

Незаконні знаряддя праці. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Порушник виловив:

4 сазанів вагою 3 кілограмів;

109 карасів вагою 41 кілограм.

Інспектори склали адміністративний протокол згідно з частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення та розрахували збитки у загальній сумі 187 153 гривень. Сітки, човен, двигун та незаконно виловлені рибні біоресурси були вилучені. Матеріали справи будуть передані до суду для подальшого розгляду.

Зазначимо, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.

Нагадаємо, з 28 квітня в Одеській області заборонили вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Додамо, Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.