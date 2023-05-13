Более километра сеток: в Одесской области обнаружили незаконного рыбака

Незаконно выловленная рыба. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Одесской области обнаружили рыбалку, который вылавливал биоресурсы с помощью незаконных орудий. Нарушения были обнаружены на озере Кугурлуй вблизи села Новосельское.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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"Гражданин, с помощью запрещенных орудий лова — 20 рыбацких сеток длиной 1200 метров, производил отлов водных живых биоресурсов с использованием деревянной лодки типа плоскодонка и двигателя Tomos", — говорится в сообщении.

Незаконные орудия труда. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Нарушитель выловил:

4 сазанов весом 3 килограмма;

109 карасей весом 41 килограмм.

Инспекторы составили административный протокол согласно части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях и рассчитали ущерб в общей сумме 187 153 гривен. Сетки, лодка, двигатель и незаконно выловленные рыбные биоресурсы были изъяты. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Отметим, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.

Напомним, с 28 апреля в Одесской области запретили отлов дунайской сельди. Ограничения будут действовать во время нереста рыб.

Добавим, Одесский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который незаконно вылавливал живые биоресурсы. Более 100 тыс. грн будут стоить нарушителю 37 кг креветок и 4 кг крабов.