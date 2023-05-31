В Одесской области вступает в силу запрет на вылов креветки и мидии

Любительский отлов мидий. Фото: google

С начала июня вступают в силу новые правила, запрещающие любительский отлов креветки и мидии в Бассейне Черного моря, в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства. В частности, запрет на добывание креветки продлится с 1 июня по 31 июля, а мидии — с 1 июня по 30 августа.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

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Важно отметить, что в течение этого периода условия любительского извлечения мидии и креветки не предусмотрены Правилами, требующими соблюдения ограничений.

В частности, с 1 июня по 31 июля запрещается промышленный отлов мидии Драгой Хижняка в Черном море в соответствии с Правилами промыслового рыболовства в бассейне Черного моря.

Кроме того, в период с 1 июня по 31 июля будет запрещен отлов креветки в промышленных масштабах волокушами и ручными сачками как в Черном море, так и во внутренних водных объектах.

Общая цель этих ограничений заключается в сохранении популяций креветки и мидии во время нерестового периода, чтобы обеспечить постоянное размножение этих водных биоресурсов.

Напомним, во время действия военного положения в акватории Черного моря введены некоторые ограничения по использованию плавсредств всех категорий и форм собственности, включая суда флота рыбной промышленности. Впрочем, на маломерных судах жители области могут выходить в некоторые внутренние водоемы.