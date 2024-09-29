Графіки відключень світла в Одесі на 29 вересня

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На понеділок, 30 вересня, в Одеській області не заплановано стабілізаційних відключень світла. Втім, якщо навантаження на енергосистему зросте, графіки відключень можуть бути активовані. Для цього споживачів поділять на шість груп, що дозволить здійснювати почергове постачання електроенергії.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію.

Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції.