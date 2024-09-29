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На Одесчине не планируют ограничение света на завтра, но возможны изменения

29 сентября 2024 21:32
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света в Одессе на 29 сентября
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На понедельник, 30 сентября, в Одесской области не запланировано стабилизационных отключений света. Впрочем, если нагрузка на энергосистему вырастет, графики отключений могут быть активированы. Для этого потребителей делят на шесть групп, что позволит осуществлять поочередную поставку электроэнергии.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.

Также у побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК графики отключений света

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