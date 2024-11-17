На кордоні з Модовою припинено оформлення транспортних засобів

Прикордонник тримає рацію в руці. Фото: ДПСУ

Через технічні проблеми на території Республіки Молдова не функціонують два пункти пропуску. Оформлення транспортних засобів припинено.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби в Одеській області.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Пункти пропуску Паланка і Тудора не працюють

Державна прикордонна служба України повідомляє, що припинення роботи тимчасове. Наразі не функціонують пункти пропуску "Тудора" (на молдовській стороні) та "Паланка — Маяки —Удобне". Проблеми пов’язані з несправністю бази даних митниці Республіки Молдова.

Оформлення транспортних засобів

Наразі оформлення транспортних засобів усіх категорій на цих пунктах не здійснюється. Мандрівників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Про відновлення роботи пропускних пунктів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу російськими військами знеструмлено кілька залізничних ділянок. Це спричинило затримку низки пасажирських поїздів, що прямують в Одесу. Також ми писали, що на дорозі М-15 у селі Кирнички встановили камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості.