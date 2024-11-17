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На Одесчине не работают пункты пропуска на границе с Молдовой

17 ноября 2024 16:49
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На границе с Модовой прекращено оформление транспортных средств
Пограничник прав в руке. Фото: ГНСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Из-за технических проблем на территории Республики Молдова не функционируют два пункта пропуска. Оформление транспортных средств прекращено.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в Одесской области.

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Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот

Пункты пропуска Паланка и Тудора не работают

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что прекращение работы временное. Пока не функционируют пункты пропуска "Тудора" (на молдавской стороне) и "Паланка — Маяки — Удобное". Трудности связаны с неисправностью базы данных таможни Республики Молдова.

Оформление транспортных средств

Оформление транспортных средств всех категорий на этих пунктах не осуществляется. Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок. О возобновлении работы пропускных пунктов будет сообщено дополнительно.

Напомним, в результате массированного обстрела российскими войсками обесточены несколько железнодорожных участков. Это спровоцировало задержку ряда пассажирских поездов, следующих в Одессу. Также мы писали, что на дороге М-15 в селе Кирнички установили камеру автоматической фиксации превышения скорости.

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