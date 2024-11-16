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На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості

16 листопада 2024 15:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У селі Кирнички встановлено камеру фіксації швидкості
Камера фіксації порушень. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На дорозі М-15 у селі Кирнички, встановили камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості. Це важливий крок для підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв.

Про це  повідомив голова громади Олег Босікевич.

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Допис Олега Босікевича. Фото: скриншот

Камера відеофіксації на трасі Одеса-Рені

За його словами, з метою покращення безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі М-15, що проходить через село Кирнички, була встановлена камера автоматичної фіксації перевищення швидкості. Ця ініціатива спрямована на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, підвищення дисципліни водіїв та захист усіх учасників руху.

"Безпека на дорогах — це наша спільна відповідальність! Рухаємось до кращого разом!" — написав очільник громади.

Наступним кроком стане встановлення світлофора, який забезпечить комфортний і безпечний перетин дороги для пішоходів.

На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості - фото 2
Спеціаліст встановлює камеру. Фото: facebook/Олег Босікевич

Штрафи за порушення ПДР

Водіям нагадують про штрафи за перевищення швидкості: 340 грн за перевищення на понад 20 км/год та 1 700 грн за перевищення на понад 50 км/год. Ознайомитися зі всіма локаціями, де встановлені комплекси автоматичної фіксації порушень, можна за посиланням

На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості - фото 3
Встановлена камера на в селі Кринички. Фото: facebook/Олег Босікевич

Нагадаємо, на Одещині чоловік накинувся на таксиста, бо той не хотів порушувати ПДР. Бійка закінчилася загибеллю водія. Також молдавські митники на посту "Тудора" запобігли спробі незаконного ввезення розчину, що використовується в косметології. 

Одеса Одеська область порушення Одеська ОДА ПДР Нацполіція

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