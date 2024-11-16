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На трассе Одесса-Рени заработала камера контроля скорости

16 ноября 2024 15:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В селе Кирнички установлена камера фиксации скорости
Камера фиксации нарушений. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На дороге М-15 в селе Кирнички установили камеру автоматической фиксации превышения скорости. Это важный шаг для повышения безопасности дорожного движения и дисциплины водителей.

Об этом сообщил глава громады Олег Босикевич.

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Сообщение Олега Босикевича. Фото: скриншот

Камера видеофиксации на трассе Одесса-Рени

По его словам, в целях улучшения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-15, проходящей через село Кирнички, была установлена камера автоматической фиксации превышения скорости. Эта инициатива направлена на уменьшение количества ДТП, повышение дисциплины водителей и защиту всех участников движения.

"Безопасность на дорогах — это наша общая ответственность! Двигаемся к лучшему вместе!" — написал руководитель громады.

Следующим шагом станет установка светофора, который обеспечит комфортное и безопасное пересечение дороги для пешеходов.

На трассе Одесса-Рени заработала камера контроля скорости - фото 2
Специалист устанавливает камеру. Фото: facebook/Олег Босикевич

Штрафы за нарушение ПДД

Водителям напоминают о штрафах за превышение скорости: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч и 1 700 грн за превышение более чем на 50 км/час. Ознакомиться со всеми локациями, где установлены комплексы автоматической фиксации нарушений, можно по ссылке.

На трассе Одесса-Рени заработала камера контроля скорости - фото 3
Установленная камера на селе Кринички. Фото: facebook/Олег Босикевич

Напомним, в Одесской области мужчина набросился на таксиста, потому что тот не хотел нарушать ПДД. Драка закончилась гибелью водителя. Также молдавские таможенники на посту "Тудора" предотвратили попытку незаконного ввоза раствора, используемого в косметологии.

Одесса Одесская область нарушения Одесская ОГА ПДД Нацполиция

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