Затримка поїздів в Одесу через обстріли: перелік рейсів та оновлення

Поїзд на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Внаслідок масованого обстрілу російськими військами знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Це спричинило затримку низки пасажирських поїздів, що прямують в Одесу.

Про це повідомляє Укрзалізниця у неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Поїзди затримуються

Затримки у русі наступних пасажирських поїздів:

№51 Запоріжжя — Одеса;

№207 Харків — Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№78 Ковель — Одеса;

№87 Запоріжжя — Ковель;

№59 Харків — Одеса.

Для відновлення руху на місця вже виїхали резервні тепловози.

Де дізнатися актуальну інформацію

Залізничники нагадують, що актуальна інформація щодо затримок поїздів доступна на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua та в офіційних каналах Укрзалізниці. Пасажирів просять стежити за оновленнями та з розумінням поставитися до ситуації, спричиненої агресією ворога.

Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт та немає водопостачання у деяких районах. Також росіяни завдали удару по Миколаєву, загинуло двоє людей.