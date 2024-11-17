Затримка поїздів в Одесу через обстріли: перелік рейсів та оновлення

Прийдеться зачекати — затримуються поїзди, що прямують в Одесу
Внаслідок масованого обстрілу російськими військами знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Це спричинило затримку низки пасажирських поїздів, що прямують в Одесу.
Про це повідомляє Укрзалізниця у неділю, 17 листопада.
Поїзди затримуються
Затримки у русі наступних пасажирських поїздів:
- №51 Запоріжжя — Одеса;
- №207 Харків — Одеса;
- №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
- №78 Ковель — Одеса;
- №87 Запоріжжя — Ковель;
- №59 Харків — Одеса.
Для відновлення руху на місця вже виїхали резервні тепловози.
Де дізнатися актуальну інформацію
Залізничники нагадують, що актуальна інформація щодо затримок поїздів доступна на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua та в офіційних каналах Укрзалізниці. Пасажирів просять стежити за оновленнями та з розумінням поставитися до ситуації, спричиненої агресією ворога.
Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт та немає водопостачання у деяких районах. Також росіяни завдали удару по Миколаєву, загинуло двоє людей.
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