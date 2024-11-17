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Прийдеться зачекати — затримуються поїзди, що прямують в Одесу

17 листопада 2024 10:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затримка поїздів в Одесу через обстріли: перелік рейсів та оновлення
Поїзд на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Внаслідок масованого обстрілу російськими військами знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Це спричинило затримку низки пасажирських поїздів, що прямують в Одесу.

Про це повідомляє Укрзалізниця у неділю, 17 листопада.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Поїзди затримуються

Затримки у русі наступних пасажирських поїздів:

  • №51 Запоріжжя — Одеса;
  • №207 Харків — Одеса;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
  • №78 Ковель — Одеса;
  • №87 Запоріжжя — Ковель;
  • №59 Харків — Одеса.

Для відновлення руху на місця вже виїхали резервні тепловози.

Де дізнатися актуальну інформацію

Залізничники нагадують, що актуальна інформація щодо затримок поїздів доступна на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua та в офіційних каналах Укрзалізниці. Пасажирів просять стежити за оновленнями та з розумінням поставитися до ситуації, спричиненої агресією ворога.

Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт та немає водопостачання у деяких районах. Також росіяни завдали удару по Миколаєву, загинуло двоє людей. 

Одеса Укрзалізниця поїзди Одеська область обстріли Новини Одеси

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09:37 РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у декількох областях

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