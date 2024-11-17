Задержка поездов в Одессу из-за обстрелов: перечень рейсов и обновление

Придется подождать — задерживаются поезда, следующие в Одессу
В результате массированного обстрела российскими войсками обесточено несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. Это повлекло задержку ряда пассажирских поездов, которые направляются в Одессу.
Об этом сообщает Укрзализныця в воскресенье, 17 ноября.
Поезда задерживаются
Задержки в движении следующих пассажирских поездов:
- №51 Запорожье — Одесса;
- №207 Харьков — Одесса;
- №25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса;
- №78 Ковель — Одесса;
- №87 Запорожье — Ковель;
- №59 Харьков — Одесса.
Для возобновления движения на места уже выехали резервные тепловозы.
Где узнать актуальную информацию
Железнодорожники напоминают, что актуальная информация о задержках поездов доступна на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua и в официальных каналах Укрзализныци. Пассажиров просят следить за обновлениями и с пониманием отнестись к ситуации, вызванной агрессией врага.
Напомним, из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света. В городе остановлен весь электротранспорт и нет водоснабжения в некоторых районах. Также россияне нанесли удар по Николаеву, погибли два человека.
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