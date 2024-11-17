Задержка поездов в Одессу из-за обстрелов: перечень рейсов и обновление

Поезд на станции. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В результате массированного обстрела российскими войсками обесточено несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. Это повлекло задержку ряда пассажирских поездов, которые направляются в Одессу.

Об этом сообщает Укрзализныця в воскресенье, 17 ноября.

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Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Поезда задерживаются

Задержки в движении следующих пассажирских поездов:

№51 Запорожье — Одесса;

№207 Харьков — Одесса;

№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса;

№78 Ковель — Одесса;

№87 Запорожье — Ковель;

№59 Харьков — Одесса.

Для возобновления движения на места уже выехали резервные тепловозы.

Где узнать актуальную информацию

Железнодорожники напоминают, что актуальная информация о задержках поездов доступна на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua и в официальных каналах Укрзализныци. Пассажиров просят следить за обновлениями и с пониманием отнестись к ситуации, вызванной агрессией врага.

Напомним, из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света. В городе остановлен весь электротранспорт и нет водоснабжения в некоторых районах. Также россияне нанесли удар по Николаеву, погибли два человека.