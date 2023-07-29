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На Одещині обмілів Хаджибейський лиман

29 липня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області стрімко висихає лиман
Міст через Хаджибейський лиман. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області спостерігається стрімке висихання правої сторони Хаджибейського лиману. Спеціалісти екоінспекції встановлюють причини та можливі наслідки такого процесу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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За інформацією екоінспекторів, обміління відбуваються у селах Хоминка та Єгорівка Роздільнянського району Одеської області. На місці працює постійна комісія.

"Інспекцією разом з залученими спеціалістами було проведено попередню зустріч з мешканцями села Болгарка, та проведено обстеження території, яка зазнала пересихання. На даний час проводяться додаткові заходи, щодо встановлення причин обміління", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про лиман

Площа Хаджибейського лиману становить 70 кв.км, глибина в деяких місцях сягає 16 м. Від Чорного моря лиман відокремлений 5 км смугою піску і морських відкладень. Річки, які слугували притоками Хаджибейського лиману майже щезли. На даний час до лиману впадає лише  річка Малий Куяльник, яка теж, іноді влітку пересихає. Солоність води в водоймі за останні десятиліття знизилася з 20-25% до 5-6% через скидання в нього вод станції біологічного очищення.

Нагадаємо, З 24 квітня в Одесі почала працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса.

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