В Одеській області стрімко висихає лиман

На Одещині обмілів Хаджибейський лиман
В Одеській області спостерігається стрімке висихання правої сторони Хаджибейського лиману. Спеціалісти екоінспекції встановлюють причини та можливі наслідки такого процесу.
Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
За інформацією екоінспекторів, обміління відбуваються у селах Хоминка та Єгорівка Роздільнянського району Одеської області. На місці працює постійна комісія.
"Інспекцією разом з залученими спеціалістами було проведено попередню зустріч з мешканцями села Болгарка, та проведено обстеження території, яка зазнала пересихання. На даний час проводяться додаткові заходи, щодо встановлення причин обміління", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про лиман
Площа Хаджибейського лиману становить 70 кв.км, глибина в деяких місцях сягає 16 м. Від Чорного моря лиман відокремлений 5 км смугою піску і морських відкладень. Річки, які слугували притоками Хаджибейського лиману майже щезли. На даний час до лиману впадає лише річка Малий Куяльник, яка теж, іноді влітку пересихає. Солоність води в водоймі за останні десятиліття знизилася з 20-25% до 5-6% через скидання в нього вод станції біологічного очищення.
Нагадаємо, З 24 квітня в Одесі почала працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса.