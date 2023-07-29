В Одесской области стремительно высыхает лиман

Мост через Хаджибейский лиман. Фото: УНИАН

В Одесской области наблюдается стремительное высыхание правой стороны Хаджибейского лимана. Специалисты экоинспекции устанавливают причины и последствия такого процесса.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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По информации экоинспекторов, обмеления проходят в селах Хоминка и Егоровка Раздельнянского района Одесской области. На месте работает постоянная комиссия.

"Инспекцией вместе с привлеченными специалистами была проведена предварительная встреча с жителями села Болгарка и проведено обследование территории, подвергшейся пересыханию. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению причин обмеления", — говорится в сообщении.

Что известно о лимане

Площадь Хаджибейского лимана составляет 70 кв. км, глубина в некоторых местах достигает 16 м. От Черного моря лиман отделен 5 км полосой песка и морских отложений. Реки, служившие притоками Хаджибейского лимана, почти исчезли. В настоящее время в лиман впадает только река Малый Куяльник, которая тоже иногда летом пересыхает. Соленость воды в водоеме за последние десятилетия снизилась с 20-25% до 5-6% из-за сброса в него вод станции биологической очистки.

Напомним, С 24 апреля в Одессе начала работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев — Одесса.