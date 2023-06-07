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На Одещині перевірили укриття: в якому вони стані

7 червня 2023 21:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Одещині перевірили усі укриття та сказали, в якому стані вони перебувають
Поліція перевіряє укриття на Одещині. Фото: Одеська ОДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Одещині провели масштабну перевірку укриттів. Багато з них виявились зачинені, деякі — непридатні для використання. 

Про це повідомляє ДСНС у Одеській області

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Результати перевірки укриттів

Відомо, що всього в області перевірили 1993 укриття. Із них 122 виявились зачинені і 523 — непридатні до використання.

"За результатами обстежень зачиненими виявились 122 та непридатними до використання 523 укриття. При повторних виходах ситуація змінилась за 66 адресами", — йдеться у повідомленні. 

Також в адміністрації нагадали, де можна ознайомитися з картою укриттів у регіоні. 

Карта укриттів в Одеській області. Фото: скріншот

Загалом, перевіряти укриття на Одещині розпочали 2 червня. Приводом до цього стала трагедія з Київським укриттям біля якого загинули люди. За даними ОВА, для відповідної перевірки сформували 76 груп, до яких увійшли 249 людей. 

  • Поліція перевіряє укриття на Одещині. Фото: Одеська ОДА
  • Поліція перевіряє укриття на Одещині. Фото: Одеська ОДА
  • Поліція перевіряє укриття на Одещині. Фото: Одеська ОДА
  • Поліція перевіряє укриття на Одещині. Фото: Одеська ОДА
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 Нагадаємо, раніше мер міста Одеси Геннадій Труханов виступав зі зверненням та розповідав про ситуацію з укриттями у місті. Він заявив, що за всіма сховищами, які перебувають у власності міста, закріплено відповідальну особу.

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