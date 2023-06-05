Мер Одеси Труханов заявив, що за укриттями в місті закріплено відповідальну особу

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Геннадій Труханов\Facebook

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що за всіма сховищами, які перебувають у власності міста, закріплено відповідальну особу.

Про це міський голова заявив у зверненні до жителів міста.

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Відомо, що що більшість сховищ в Одесі перебувають у державній та приватній власності. Через це Труханов звернувся до керівників підприємств, установ, організацій некомунальної форми власності, а також до голів ОСББ з проханням призначити відповідальну особу за доступ до захисної споруди.

"Проведіть зібрання та визначте людину, відповідальну за доступ до укриття. Відкриття та закриття сховища — це не волонтерство, а обов’язок. А також питання персональної відповідальності, про що є відповідне рішення обласної та міської комісій з питань ТЕБ і НС. На підставі протоколів засідання комісій розпочато перевірку укриттів усіх форм власності", — відзначив мер.

Також міський голова нагадав, що перелік усіх таких захисних споруд можна знайти на сайті міста. І додав, що якщо під час повітряної тривоги укриття виявилось зачинене, містяни повинні негайно телефонувати на гарячу лінію. Телефони для зв'язку: (048) 748 15 09 та +380 (93) 335 30 59.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Додамо, що на Одещині існує пожежна небезпека. Громадян закликають бути уважними та пильними поблизу лісових масивів.